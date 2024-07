Anziano scomparso nel Catanese, ricerche in corso

Continuano senza sosta le ricerche di Giuseppe Barone, 75 anni, scomparso venerdì 26 luglio dall’Istituto “La Grazia” di Piano San Paolo a Caltagirone, nel Catanese. Al momento della scomparsa indossava maglietta e pantaloncini verdi, si legge in una nota. È diabetico e in stato confusionale, pertanto ha bisogno di cure immediate. Impiegati nelle ricerche vigili del fuoco, carabinieri, gruppo comunale Protezione civile di Caltagirone e associazione Anppe. Chiunque dovesse vederlo è pregato di chiamare il 112, sottolinea la nota.