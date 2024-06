Sutera. Il 20 giugno Caltaqua rende disponibile autobotte per rifornimento di acqua potabile

SUTERA. Oggi giovedì 20 giugno, dalle ore 14 circa, Caltaqua rende disponibile una autobotte per il rifornimento di acqua potabile a beneficio di Panifici ed operatori della ristorazione ma anche di cittadini con scarsa disponibilità idrica ( In quantità limitata e distribuzione razionata, per la quale si invita a munirsi di apposito contenitore).

Il punto di prelievo è in piazza della Rinascita ( piazzetta mercato) .

Qualora vi siano cittadini impossibilitati a recarsi personalmente per motivi di salute o non muniti di proprio mezzo di trasporto, si prega di telefonare per comunicare l’impossibilità ai numeri

327 381 6346

333 296 3583

388 077 7168

339 520 6996

Il comune cercherà di far recapitare al luogo di domicilio la suddetta fornitura. I contenitori per l’acqua dovranno essere forniti dai cittadini stessi con l’indicazione del nome, cognome, e indirizzo a cui dovranno essere riconsegnati. L’amministrazione Comunale ha anche comunicato di restare a completa disposizione per ogni chiarimento.