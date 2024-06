Sicilia: minaccia la moglie impugnando una pistola, arrestato

Agenti delle Volanti sono intervenuti in un’abitazione sita in localita’ Cassibile dove, poco prima, una donna era stata minacciata dal marito con una pistola. I poliziotti hanno trovato la donna in strada in evidente stato di agitazione e il marito all’interno dell’abitazione. Gli agenti sono entrati in casa e hanno trovato l’uomo di 54 anni, già noto alle forze di polizia, e la pistola, una Beretta modificata, con il relativo caricatore rifornito con tre cartucce.

Dopo aver fatto piena luce sull’accaduto il cinquantaquattrenne, su disposizione dell’autorita’ giudiziaria competente, e’ stato condotto in carcere con l’accusa di detenzione di arma clandestina e minacce aggravate.