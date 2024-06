Serie D. Vincenzo Cancelleri nominato responsabile dell’area marketing della Nissa

Si registra un’importante novità in casa della Nissa. Una novità che, in realtà, costituisce un gran ritorno in quanto, a distanza di pochi mesi, Vincenzo Cancelleri è stato nominato su proposta del presidente Luca Giovannone e con la piena approvazione di tutti i soci, responsabile dell’area marketing.

Cancelleri, pertanto, tornerà ad occuparsi della raccolta pubblicitaria, con la sua solita determinazione e simpatia. “Vincenzo uomo prezioso di questa società-ha detto il presidente Luca Giovannone – che sarà sicuramente in grado di gestire alla grande questo settore come ha fatto la passata stagione”.