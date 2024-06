Santo Privitera riconfermato alla Nissa anche in serie D: il leader biancoscudato felice di essere rimasto a Caltanissetta

Riconferma di quelle pesanti in casa Nissa. Santo Privitera, il leader della Nissa che ha vinto il campionato di Eccellenza, l’uomo ovunque, il cardine del centrocampo biancoscudato, sarà un giocatore della Nissa anche per la prossima stagione in serie D.

Il presidente Giovannone, il ds Russello e il tecnico Terranova hanno ritenuto che la Nissa non potesse fare a meno della sua figura carismatica anche per la prossima stagione, per cui il centrocampista sarà ancora una volta un giocatore biancoscudato per la gioia di una tifoseria che ha imparato ad amare questo giocatore che, grazie alla sua leadership, è riuscito a dare una precisa fisionomia tecnica, tattica e agonistica alla Nissa.

“Sono contento di essere rimasto -ha detto Santo Privitera dopo la firma – perché a Caltanissetta mi sono trovato benissimo. Indossare questa maglia ancora per un’altra stagione è motivo d’orgoglio. Ringrazio il presidente Luca Giovannone, il direttore sportivo Ernesto Russello e mister Nicolò Terranova per la fiducia. Sono pronto a ricominciare l’avventura con la Nissa e, come sempre, garantisco che darò il massimo, nella speranza di raggiungere nuovi importanti traguardi”. (foto Marcello Giugno)