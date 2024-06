San Cataldo. Il 26 giugno nella sala Borsellino convegno sul rilancio e sviluppo della zona industriale

SAN CATALDO. Mercoledì 26 giugno, alle 19, presso la sala Borsellino a San Cataldo si terrà un importante convegno che metterà all’ordine del giorno il rilancio e lo sviluppo della zona industriale di San Cataldo.

” Il Collettivo Letizia – dice il suo portavoce Gianfranco Cammarata – vuole che la politica affronti la delicata e spinosa questione della zona industriale, guardando ai progetti di sistemazione e di sviluppo della stessa. Oggi gli imprenditori che operano in quel contesto sono semplicemente oberati da obblighi in cambio dei quali ricevono servizi pressoché assenti. Non è certamente un bel vedere per gli operatori economici che incontrano le nostre aziende in loco.”

” Non vi è ombra di dubbio che la prima questione da affrontare e finalmente risolvere è quella della aggregazione della zona al territorio di San Cataldo, naturale riferimento di un contesto che storicamente tale è. La zona industriale di San Cataldo dovrà ricadere nel territorio del comune di San Cataldo, attraverso una permuta territoriale con il comune di Caltanissetta. Ma i progetti che presenteremo vorranno abbracciare in una logica di alleanza la zona industriale di Caltanissetta, per una coordinata rete di comunicazione della quale beneficerebbero entrambi i contesti.”

All’incontro parteciperanno l’onorevole Dedalo Pignatone, già deputato nazionale, il Sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e gli imprenditori Mistretta, Bruno ed Emma. Concluderà i lavori Elio Cirrito, del Collettivo Letizia