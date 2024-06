Motori. Iscrizioni in dirittura d’arrivo al 3° Autoslalom Miniera Cozzo-Disi

Ultimo appello per aderire alla terza edizione dell’Autoslalom Casteltermini – Miniera Cozzo Disi, competizione tra i birilli valida per il campionato siciliano. Oggi 19 giugno alle 23.59 lo stop alle iscrizioni e poi bisognerà attendere i nomi dei protagonisti che andranno a caccia di punti della serie promossa dalla Delegazione Regionale.

Per i protagonisti al gruppo N, anche la corsa al trofeo Memorial Riccardo Arnone, mai dimenticato pilota locale.

L’organizzazione curata da Passione & Sport con la collaborazione sul campo della Casteltermini Corse sta ultimando gli ultimi particolari prima che la manifestazione entri nel vivo, nel frattempo ha pubblicato le credenziali per l’accesso all’Albo di gara, dando così agli addetti ai lavori, ai colleghi della stampa, ed anche agli appassionati più interessati, di seguire anche le decisioni della degli ufficiali di gara, le liste dei verificati, quella dei partenti e quant’altro può essere diffuso per la trasparenza di tutti i documenti

“Abbiamo pubblicato la password con la quale si può accedere all’Albo di gara, perché vogliamo dare trasparenza a qualsiasi decisione e documento – ha dichiarato Michele Vecchio – a capo dello staff organizzativo, per permettere a tutti di essere informati in tempo reale di ogni cosa, d’altra parte una volta prese le decisioni, vengono rese note e chiunque in questo modo può esserne a conoscenza. Appena sarà approvato dalla federazione l’elenco iscritti procederemo con la pubblicazione ed a quel punto non resterà che attendere i protagonisti del weekend, non solo i piloti che sono primi attori ma anche il pubblico che aspettiamo numeroso.