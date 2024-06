Motori. Il 2 giugno si alza il sipario sul 2° Slalom di Montemaggiore Belsito

Semaforo verde alle 9.00 in punto, domani mattina, domenica 2 giugno, per i 40 piloti verificati ed ammessi al via dello Slalom Città di Montemaggiore Belsito atto 2°, prova inaugurale dello Challenge degli Emiri 2024, la serie regionale dedicata agli Slalom automobilistici ideata e promossa dalla Misilmeri Racing. Al medesimo sodalizio con base in provincia di Palermo, con al timone Giuseppe Bonanno, è altresì affidato il coordinamento della complessa macchina organizzativa della competizione in sinergia con la Belsitana Racing (Roberto Catalano è il presidente) e con il patrocinio del Comune di Montemaggiore Belsito, rappresentato dall’appassionato sindaco Antonino Mesi.

Competerà in prima persona all’esperto direttore di gara, il potentino Carmine Capezzera, mettere in moto le varie operazioni preliminari ante gara e dare il proprio “benestare” all’effettuazione della ricognizione ufficiale ed a seguire, delle tre manche cronometrate sul percorso di 2,800 km ricavato lungo una sezione della strada provinciale n.7 “Montemaggiore Belsito-Alia” (dal km 10+000 fino al km 12+800, tratto riasfaltato pressoché completamente nei giorni scorsi). A quel punto conosceremo il nome del pilota destinato a succedere nell’albo d’oro della manifestazione al messinese Alfredo Giamboi, vincitore lo scorso anno sotto la pioggia, con la Fiat X1/9 Dallara della RO Racing.

Operazioni preliminari che vedranno per primi in azione, a partire dalle 9.00, i due apripista designati, il locale Antonino Millonzi (Fiat Cinquecento Sporting) ed il campione cerdese già vincitore di 8 Targa Florio Rally Totò Riolo (al volante di una Porsche 997 Gt3). Entrambe le vetture saranno strettamente di serie, come impone il regolamento AciSport.

Lo Slalom di Montemaggiore Belsito, ospite nel comune collinare a 70 km da Palermo, vede anche per questa volta affiancato il suo nome al Memorial “Pino Guccione”, in ricordo dell’assessore del citato Comune mancato prematuramente nel 2022. Lo Challenge degli Emiri zeroventiquattro è inoltre dedicato interamente, al meglio delle quattro tappe previste da calendario nel Palermitano e nel Messinese, al compianto pilota ed amico belmontese Giovanni Buttacavoli (scomparso pure lui precocemente nel febbraio scorso), che gli appassionati di motori ricordano brillante protagonista di numerose corse automobilistiche siciliane al volante della sua Fiat 127 Sport.

Un autentico ed entusiasta bagno di folla ha intanto fatto da cornice alle operazioni preliminari per i piloti e le vetture ospiti nei locali della casa Comunale e nella funzionale ed ampia area attigua di piazza Roma, “salotto buono” di Montemaggiore Belsito. Tanto colore e tantissimo divertimento per tutti, appassionati di motori e semplici curiosi, grandi e piccini, per una competizione che certo si ripropone sotto i migliori auspici, dopo il successo della passata stagione.

Tutti i “big” annunciati alla vigilia hanno perfezionato la loro presenza al Città di Montemaggiore Belsito. Tra i pretendenti alla vittoria assoluta, si assisterà ad un autentico “scontro” sportivo generazionale, tra il “vecio” trapanese (di Custonaci) Nicolò Incammisa, che avrà a disposizione la collaudata Radical SR4 Suzuki 1.6 della Trapani Corse ed il più giovane madonita Rosario Prestianni (di Castelbuono), al debutto con la monoposto Ghipard Ghi008 Suzuki 750 con i colori Armanno Corse Palermo. Per un posto al sole lotteranno ancora i due messinesi Sergio Bertolami (di Novara di Sicilia, sul prototipo Brc Suzuki di classe E2SC 1400) e Alfredo Giamboi, quest’ultimo atteso nel difficile compito di “bissare” la vittoria assoluta dello scorso anno, ancora sulla fedele Fiat X1/9 Dallara della RO Racing.

Unica pilotessa in gara la campionessa italiana Slalom in carica, la messinese (vive a Terme Vigliatore) Angelica Giamboi, sempre con i colori della scuderia presieduta da Rosario Montalbano, su Fiat X1/9 Dallara. Ben dieci i piloti locali, che concorreranno per la conquista del citato Memorial “Pino Guccione”. Saranno cinque, infine, le Autostoriche in gara.

Il percorso di gara prevede lo start ubicato nella parte finale di via Maria degli Angeli, pressoché alla periferia del paese, nei pressi dell’intersezione con la via Lucio Drago, arteria dove sarà posizionato il paddock. Saranno inoltre 12 le postazioni di rallentamento con birilli, il parco chiuso è stato individuato 200 metri dopo la linea d’arrivo. La chiusura al transito veicolare dell’arteria di gara è in programma per le 7.30 di domani, domenica 2 giugno, mentre la premiazione dei protagonisti è prevista ad apertura del parco chiuso nuovamente in piazza Roma, “cuore pulsante” di Montemaggiore Belsito.