Milena, grande festa al concerto di fine anno “con “Assaggio Musicale”

MILENA – Si è svolto nei giorni scorsi presso la palestra della Scuola Media di Milena il concertorto di fine anno degli alunni dei percorsi ad indirizzo musicale di Milena e Montedoro, intitolato “Assaggio Musicale”: una serata all’insegna della musica e del buon cibo. L’evento, curato dai professori Matteo Amendola, Domenico Debilio, Gaetano Bellomo e Fabio Palmeri, ha regalato al pubblico presente momenti emozionanti grazie alle esibizioni orchestrali dei giovani musicisti. Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Puglisi”, Valeria Vella, ha da sempre sottolineato l’importanza della musica nella formazione dei ragazzi, non solo come disciplina artistica, ma anche come strumento di crescita personale e sociale. Al termine delle esibizioni, gli alunni hanno letto un discorso di ringraziamento, catturando perfettamente i loro sentimenti e le loro riflessioni. La serata si è conclusa con un momento conviviale organizzato dalle famiglie, che ha offerto a tutti i presenti l’opportunità di condividere non solo del cibo, ma emozioni e ricordi di un evento che rimarrà a lungo nella memoria di tutti. “Assaggio Musicale”: un vero e proprio viaggio che ha unito studenti, insegnanti e genitori in una grande comunità.