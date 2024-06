Il centrocampista di Marianopoli Antonio Ciro Butera riconfermato in Eccellenza all’Avola

Riconferma in Eccellenza la prossima stagione per il giocatore Antonio Ciro Butera nelle fila dell’Avola. Il giocatore, che è di Marianopoli, nel corso della sua carriera ha anche militato nelle fila della Nissa. L’Avola ha annunciato la riconferma dell’inesauribile terzino manchese che è stato anche protagonista della promozione in Eccellenza nella scorsa stagione. Dunque, ancora una stagione con la maglia dell’Avola per Antonio Butera il cui rendimento espresso la passata stagione ha certamente soddisfatto la società siracusana che ha deciso di puntare ancora una volta proprio su di lui nel campionato di Eccellenza 2024/25.

Butera, classe 1994, nato a San Cataldo, cresciuto nel settore giovanile della Nissa, ha militato con i biancoscudati due stagioni in serie D dal 2010 al 2012. Poi il passaggio, tutto in serie D, al Noto, all’Acireale, al Due Torri, poi di nuovo al Noto per due stagioni, al Real Avola, al Palazzolo, al Ragusa, al Pozzallo, alla Virtus Ispica, al Modica e, da ultimo, all’Avola dove ha conquistato la promozione in Eccellenza.