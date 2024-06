Gela. Chiarimenti sulla Zona a traffico limitato al Lungomare e in centro storico

GELA. In relazione all’attivazione della Ztl e dell’area pedonale del lungomare, si precisa che le stesse acquisiranno effettiva operatività soltanto quando verrà ultimato il posizionamento della apposita segnaletica.

Il Sindaco Lucio Greco ha voluto anche precisare, rispondendo alle lamentele di Fabio Cammarata della Confesercenti, che non è stata apportata alcuna modifica alla Ztl. Gli orari sono gli stessi come negli anni 2021, 2022 e 2023. Ogni riferimento è previsto e disciplinato dalla delibera di giunta municipale n.82 de3l 9 giugno 2023. Ogni decisione è stata maturata in passato in sinergia con le associazioni datoriali. Quindi nessun stravolgimento, nessun cambiamento rispetto al passato ma solo il rispetto di una norma già esistente.

Possono accedere all’area pedonale ed all’interno della Ztl del Lungomare (tratto via Vasile-Bretella Borsellino) solo i mezzi di soccorso, primo intervento, protezione civile, disabili autorizzati.

Si chiarisce infine che sul lungomare, non sono previsti stalli di sosta a pagamento. Eventuali strisce blu sono solo refusi dell’anno 2023 che verranno cancellati. La Ztl al Lungomare entrerà in vigore dal 20 giugno e rimarrà in vigore fino alla seconda domenica di settembre.