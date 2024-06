Caltanissetta. Stipulata intesa tra il Conservatorio Bellini e l’ERSU Palermo. Maestro Mosa: “Grande opportunità non solo per i nostri studenti, ma anche per la città”

Si è tenuta ieri, 19 giugno, all’auditorium del liceo statale di musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta la presentazione dell’intesa stipulata tra lo stesso Conservatorio e l’ERSU Palermo – Ente per il Diritto allo Studio Universitario, alla quale è seguito l’Open Day in favore degli studenti interessati al bando per le borse di studio.

“Per noi è una grandissima opportunità, anche per i nostri studenti, per dare loro oltre all’offerta formativa anche delle possibilità logistiche che miglioreranno l’afflusso degli studenti, in particolare quelli stranieri – ha dichiarato Michele Mosa, direttore del Conservatorio “Vincenzo Bellini di Caltanissetta –. Poter dire oggi di avere delle case alloggio, delle convenzioni con le mense e con i centri di svago, attraverso l’ERSU Palermo, è un risultato importante.”









Difatti, a partire dall’anno accademico 2024/2025 borse di studio, servizi e contributi economici saranno erogati dall’ERSU Palermo.

Ha concluso il Maestro Mosa: “Per noi è stata una giornata epica dal punto di vista dell’offerta formativa, e ritengo essere un altro importante raggiungimento degli obiettivi che ci siamo proposti.”

L’intesa stipulata intende offrire risposte concrete al diritto allo studio universitario, contribuendo in modo attivo alla promozione di interventi a favore di studenti capaci e meritevoli, attenzionando anche gli studenti stranieri che desiderano frequentare il Conservatorio di Caltanissetta.

La presentazione, ampiamente partecipata, ha visto la presenza della Governance, oltre che del Conservatorio Bellini, anche dell’ERSU Palermo, e testimonia la determinate operosità della stessa Istituzione nissena e la volontà di investire nel proprio territorio per renderlo non solo più attrattivo, ma anche fonte culturale e di crescita economica.