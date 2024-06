Caltanissetta. Lettera del sindaco uscente Gambino alla cittadinanza: “7700 voti, non solo un’attestazione di stima personale, ma un atto d’amore nei miei confronti”

CALTANISSETTA. Le elezioni amministrative hanno detto che il ballottaggio sarà tra i candidati Walter Tesauro e Annalisa Petitto. Il sindaco uscente Roberto Gambino non ce l’ha fatta nonostante abbia lottato per rientrare nel ballottaggio. L’ormai ex sindaco di Caltanissetta ha pertanto rivolto una lettera aperta alla cittadinanza. Ecco il testo:

“Ciao a tutti, alle ore 1,35 di martedì 11 giugno, mi trovo a scrivere i miei pensieri a conclusione di una “giornata particolare”. Si oggi è stata veramente una “giornata particolare”, una giornata in cui Voi avete fatto le vostre scelte e avete deciso di portare a conclusione la mia sindacatura. Era il mese di maggio del 2019, quando iniziai questa meravigliosa esperienza, governare una città è per me il modo più alto di fare la politica, di fare politica per il territorio, per l’ambiente, per la giustizia, per la legalità, per il bene comune, contro la mafia, ma soprattutto di fare politica stando accanto ai cittadini.

Si i cittadini che non vengono mai considerati dalla politica, ma che vedono nel sindaco il loro punto di riferimento e questo ha riempito i miei cinque anni di sindacatura. La pandemia mi ha portato dentro le vostre case anche se in maniera virtuale, in questo periodo ho preso tantissime decisioni difficili che mi hanno consentito di aiutarvi, sia per quanto riguarda le primarie necessità sia per quanto riguarda la ripresa delle attività produttive che hanno visto me e la mia giunta prendere delle decisioni difficili rischiando personalmente come nel caso della riattivazione del mercato settimanale, ma dovevamo aiutarvi e lo abbiamo fatto.

Alla ripresa delle attività, abbiamo portato avanti tantissime azioni necessarie per intercettare i fiondi del PNRR, che adesso vedono decine di cantieri aperti. Io sono stato il vostro sindaco e voi mi avete gratificato oggi confermandomi la vostra fiducia con 7700 voti, che non sono solo una importante attestazione di stima personale, ma sono un vero e proprio atto d’amore nei miei confronti.

Per questo vi ringrazio, vi ringrazio per avermi concesso l’onore di essere stato il vostro sindaco e a me piace pensare di essere stato il sindaco del popolo. Auguro a tutti voi che chi mi succederà potrà continuare l’azione politica portata avanti durante la mia sindacatura, dando a voi ed alla nostra città la possibilità di continuare la crescita iniziata grazie alla mia amministrazione. Amo questa città e amo tutti quanti voi. Il Vostro sindaco Roberto Gambino”.