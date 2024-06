Caltanissetta. In mostra al Moncada la personale “Stati d’animo” di Gabriella Di Natale”: raccontare la malattia attraverso l’arte per lanciare un messaggio di speranza

Caltanissetta si accende di arte e di speranza con l’esposizione al Palazzo Moncada della personale “Stati d’animo” di Gabriella Di Natale. Un racconto autobiografico narrato attraverso 30 opere che descrive, appunto, gli stati d’animo vissuti dall’artista dal momento in cui ha scoperto di avere il cancro sino a quando non ne è uscita. È un percorso realizzato con la tecnica dei pennarelli, mista ad acrilici, dove si apre con opere in bianco e nero per poi continuare e mostrare nuovamente i colori della vita.

“Vorrei che la mia personale incidesse sulla memoria e sulla sensibilità delle persone – dichiara Gabriella Di Natale, decisa nella voce –. Voglio dare coraggio a persone che hanno vissuto o che sono in procinto di vivere un’esperienza simile alla mia; non bisogna farsi scoraggiare da quel che accade: con la positività si supera tutto.”

Il messaggio che Gabriella ha voluto esprimere con le sue opere è forte, chiaro, generoso: sottolineare l’importanza della prevenzione e trasmettere coraggio, speranza e fiducia, soprattutto in situazioni delicate, di grande dolore.

















Artista da sempre, Gabriella Di Natale, due anni fa, dopo un controllo, ha scoperto di essere malata di cancro al seno. Poche parole del medico per ricevere una sentenza improvvisa e tante le incertezze sul suo futuro.

Domande, dubbi, paura dell’ignoto, desiderio che sia solo illusione; la sua quotidianità è stata recisa dagli artigli di una “Bestia” – come definisce Gabriella il cancro –, che l’ha costretta a stravolgere ogni piano, ogni progetto per concentrarsi a combattere una pallina maligna di quattro centimetri e mezzo, diventata poi cinque.

Gabriella Di Natale ha affrontato due interventi, giorni duri, e la chemioterapia che ha dovuto effettuare le ha comportato non pochi effetti collaterali: tremolio, insensibilità alle mani e ai piedi, perdita di memoria, ma anche perdita di capelli.

Commossa al ricordo, ma anche risoluta Gabriella racconta di aver tenuto il capo coperto per una settimana e di non essersi voluta specchiare per una settimana, dopo la perdita dei capelli per la chemio.

“Mi ero ridotta a un rottame – dice –. La chemio mi aveva tolto pure la pittura, ma siccome sono testa dura, non mi sono fatta distruggere in questo.”

E, allora, Gabriella è ritornata a impugnare la sua arte e a riversare sulla tela tutto il dolore, tutta la rabbia che l’hanno accompagnata in quel periodo buio; è riuscita a “scuotere la polvere dall’anima che le si era accumulata” – come diceva Pablo Picasso –, a raccontare un percorso difficile, che l’ha segnata per sempre. La voglia di vivere, di non soccombere, di aggrapparsi a quanto più si ama per sentirsi ancora parte integrante del mondo, della quotidianità, le ha permesso di realizzare una personale che racconta una storia universale, un’esperienza condivisa che funga da testimonianza per la collettività.

È possibile visitare la personale “Stati d’Animo” al Palazzo Moncada di Caltanissetta, dal martedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

La personale è stata già in mostra alla clinica “Humanitas” di Catania, dove è stata operata l’artista e anche a Gravina di Catania alla Villa degli Artisti.

Tra le opere esposte, inoltre, quella intitolata “Il Gelo” è stata premiata a Milano nell’ambito del premio internazionale “A.U.P.I. 2024”.