Caltanissetta. Detenuto nisseno s’è tolto la vita nel carcere “Malaspina”

CALTANISSETTA. Un caso di morte all’interno di una casa circondariale. Stamattina un detenuto nisseno di 38 anni si è tolto la vita, impiccandosi, nel carcere di Caltanissetta.

A renderlo noto è stato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia penitenziaria. “Si è impiccato nella tarda mattinata presso la Casa Circondariale di Caltanissetta il 46esimo detenuto suicida nella spirale di morte che rappresentano ormai le carceri. A questi vanno aggiunti altri 56 decessi per causa diversa, nonché 4 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Numeri pazzeschi, senza precedenti e che però non paiono suscitare reazioni apprezzabili nella maggioranza di governo, salvo qualche annuncio repentinamente smentito“.

“Non sappiamo più come dirlo – ha concluso- serve intervenire immediatamente per deflazionare il sovraffollamento detentivo, sono 14mila unità i reclusi in più rispetto ai posti disponibili, rafforzare gli organici della Polizia penitenziaria, deficitari di 18mila unità, ed efficientare l’assistenza sanitaria, soprattutto di natura psichiatrica. Così come bisogna pensare a riforme complessive e strutturali. Non c’è più tempo“.