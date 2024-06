Caltanissetta. Congresso nazionale sulla gestione del trauma di interesse chirurgico: conclusa con successo la prima giornata

CALTANISSETTA. S’è concluso il primo appuntamento con il congresso nazionale sulla gestione del trauma di interesse chirurgico tenutosi al Cefpas di Caltanissetta e organizzato da Giovanni Di Lorenzo, dirigente medico di Chirurgia generale e responsabile dell’Unità operativa dipartimentale (Uod) a valenza aziendale “Coordinamento sale operatorie” del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta e Giovanni Ciaccio (presidente onorario), direttore Unità operativa complessa (Uoc) Chirurgia generale del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta; patrocinato dal Cefpas.

Nella sala Giovanni Paolo II del centro nisseno più di duecento presenze tra gli attori che ruotano attorno alla gestione del trauma maggiore come operatori socio sanitari (oss), infermieri, specializzandi, chirurghi, anestesisti, psicologi e uditori. Numerosi anche i collegamenti da remoto grazie alla diretta streaming sui canali social di obiettivo trauma e sulla testata giornalistica online Quotidiano Benessere.

La prima giornata del convegno è stata dedicata alla sessione infermieristica con insert medici; al tavolo si sono avvicendati più di 100 partecipanti provenienti dalle più importanti realtà chirurgiche di tutta Italia e con collegamenti esterni anche dall’Argentina, precisamente da Rosario. Il congresso si avvale anche di una segreteria scientifica internazionale composta in parte da chirurghi argentini. Numerosa anche la partecipazione degli sponsor che hanno creduto nella realtà formativa siciliana con ben 50 aziende presenti.

Per la terza edizione il congresso nazionale di ‘Obiettivo trauma’ ha visto un’intensa giornata dedicata alla formazione e all’informazione sulla materia “evento trauma”, con un pubblico attento e coinvolto. Ma… il congresso non ha rappresentato solo studio e abnegazione per la professione ma anche momenti di convivialità grazie agli appuntamenti dedicati all’arte, con l’estemporanea d’arte di Rita Terrasi e la presenza dell’attrice Alessandra Falci; agli appuntamenti dedicati alle lectio magistralis che ha visto protagonisti i giornalisti Rai Salvo Toscano e Karina Valeria Marino nonchè il talk show, presentato da Giovanni Di Lorenzo, Alessandra Falci e Marco D’Arma, con la partecipazione del neo eletto presidente Acoi Vincenzo Bottino. Infine, cibo e tradizioni del luogo grazie alle degustazioni dei prodotti tipici nisseni e dell’artigianato. Momenti che hanno riscosso il plauso dei presenti.

Alla cerimonia inaugurale presenti le autorità civili, militari e religiose e i presidenti delle sigle partner del congresso a livello regionale e nazionale; i rappresentanti della direzione strategica dell’ Asp2 Caltanissetta e rappresentanti di associazioni, onlus, cooperative sociali e ordini professionali.

<<Al centro della due giorni “L’approccio all’evento trauma del chirurgo giovane” con protagonisti gli under 35 e gli specializzandi di Chirurgia generale. Formazione e informazione alla base dell’evoluzione e della crescita degli specialisti>>, puntualizza Giovanni Di Lorenzo.

<<La prima giornata è stata davvero un successo con più di duecento partecipanti, tra iscritti e non iscritti. Un primo appuntamento, quello di sabato, con i più importanti rappresentanti delle categorie interessate sia dal punto di vista infermieristico che strettamente chirurgico con la presenza dei più grandi chirurghi d’Italia e non solo, quest’anno, ci tengo molto a precisare, abbiamo voluto inserire la figura dello psicologo. Abbiamo arricchito e abbellito anche con il folklore e l’enogastronomia. Domani, la sessione sarà dedicata ai medici con insert infermieristici e sono certo che replicheremo questa giornata>>, afferma Giovanni Di Lorenzo.

<<I lavori si sono susseguiti con precisione e professionalità e sono molto soddisfatto sia delle attività pre congressuali che congressuali e collaterali come quelle dedicate ai momenti conviviali. Si è discusso di trauma come evento nel territorio e della procedura di intervento. Il percorso, l’evoluzione, la storia e la prognosi del paziente dipendono dalle prime ore se non dai primi minuti, sappiamo essere il trauma un evento tempo dipendente e proprio per questo è necessario acquisire quante più conoscenze e abilità possibili>>, conclude Giovanni Ciaccio.

<<Siamo orgogliosi di ospitare,ancora una volta,al Cefpas questo congresso di rilevanza nazionale sia per la faculty dei docenti sia per i numerosi professionisti sanitari coinvolti in qualità di partecipanti. La salute sarà al centro di queste due ricchissime giornate di formazione che sono finalizzate proprio a formare e informare non soltanto chirurghi esperti,ma anche giovani specializzandi. Da sempre il Cefpas fa della formazione continua e aggiornata degli operatori sanitari la sua mission prioritaria>>, dichiara il direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo.

La due giorni vede il patrocinio dell’Associazione italiana degli infermieri di camera operatoria (Aico), Surgical training academy forum (Staf), Asp2 Caltanissetta, Comune di Caltanissetta e Regione siciliana, assessorato alla Salute.