Amministrative. Renzo Bufalino: “Buon lavoro a neo sindaco Gela, a Caltanissetta ex sindaco Gambino testimonial della Destra”

CALTANISSETTA. “Il Partito Democratico nisseno vince a Gela sostenendo Terenziano Di Stefano eletto sindaco della città. L’esito del ballottaggio pone pone la nostra lista al primo posto nella coalizione. Il mio personale ringraziamento va all’onorevole Arancio, commissario cittadino, per l’ineccepibile percorso che ha portato alla scelta ed all’elezione di Di Stefano”.

Così il segretario provinciale della Federazione di Caltanissetta, Renzo Bufalino, commentando l’esito dei ballottaggi a Gela e nello stesso capoluogo di provincia.

“A Caltanissetta, voglio prima di tutto ringraziare Annalisa Petitto – prosegue – per l’impegno e la caparbietà e a lei rivolgo i complimenti per il risultato ottenuto. Il PD l’ha sostenuta generosamente e lealmente con una lista aperta al movimento civico “Futura”, avviando un percorso di condivisione di valori ed idee, che è stato apprezzato dagli elettori. All’avvocato Tesauro, eletto sindaco, auguriamo un buon lavoro.

In ultimo – aggiunge -, in riferimento alle parole dell’ex sindaco Gambino (secondo cui il PD è il vero sconfitto), mi limito a sottolineare che è stato in grado di macchiare il suo dignitoso risultato elettorale, con una scelta di campo innaturale, diventando, insieme ai suoi sodali, “testimonial” della destra”.