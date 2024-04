Sicilia, accoltellano il compagno della madre: due gemelli arrestati

Arrestati a Catania due fratelli gemelli 38enni, per tentato omicidio in concorso e porto di strumenti atti ad offendere, ai danni del compagno della madre. In base alle indagini, coordinate dalla procura della Repubblica e condotte dalla Squadra mobile, con personale della squadra Volanti, un 56enne e’ stato accoltellato nel corso di una lite in piazza Mercato, nel rione Monte Po. L’uomo era stato trasportato dal personale del 118, al “San Marco” in codice rosso.

Secondo una ricostruzione dei fatti, dopo una prima accesa lite avvenuta telefonicamente tra uno dei fratelli e la vittima, per problemi legati alla relazione sentimentale tra quest’ultima e la compagna, madre dei due, questi ultimi si sarebbero presentanti, a bordo della loro auto, daventi all’abitazione del 56enne ingaggiando una animata discussione degenerata poi nel tentato omicidio.

Nel corso delle indagini, presso un altro ospedale cittadino, si e’ presentato con un coltello, a suo dire, sottratto alla vittima durante la colluttazione, uno dei due fratelli, il quale, dopo essere stato medicato, e’ stato condotto alla Squadra mobile, dove ha confermato le responsabilita’ sue e del fratello, anch’egli rintracciato in serata presso la sua abitazione. I fatti sarebbero maturati nel contesto familiare, per la disapprovazione della relazione tra la vittima e la compagna, madre dei fratelli.

Il pm di turno ha disposto che i due indagati venissero condotti nel carcere di piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida. Per il ferito, tuttora ricoverato, in terapia intensiva e rianimazione, con prognosi riservata, e’ stata indicata la diagnosi provvisoria di “ferite da taglio multiple con iniziale compromissione emodinamica, ferite (multiple) di sede non specificata, con complicazioni”.