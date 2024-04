Serradifalco. I romanzi di Danila Trapani saranno ospitati al Salone del Libro a Torino dal 9 al 13 maggio

SERRADIFALCO. Non solo le selezioni del Festival del Cinema di Cannes con il suo cortometraggio “Ciò che rimane di Elena – Fragmented Souls”, ma anche la partecipazione al salone del libro di Torino.

Insomma, per Danila Trapani, scrittrice e 3D Artist serradifalchese, non finiscono le passerelle importanti. La brava scrittrice è stata selezionata per il Salone Internazionale del libro di Torino 2024 in programma dal 9 al 13 Maggio, nell’area dedicata ai self publisher. I suoi romanzi della serie Rebel sono stati scelti dalla commissione organizzatrice per l’esposizione alla più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria.

Fra i criteri di valutazione per la selezione delle opere rientravano anche la realizzazione della cover, l’editing e la qualità della scrittura. Danila infatti è specializzata anche nelle creazioni digitali e nella realizzazione di progetti in ambito cinematografico. La serie, attualmente costituita da due romanzi Rebel e Belva, di genere gotico-romantico, s’incentra principalmente su quattro personaggi i cui destini si incontrano e a volte si scontrano. Una storia di amore, odio, desiderio e coraggio attraverso un cammino che conduce verso la corruzione o la redenzione.

I volumi della serie hanno raggiunto, sin dalla pubblicazione, la prima posizione fra gli e-book più venduti su alcune piattaforme internazionali. Danila Trapani s’è detta particolarmente entusiasta di questa nuova ribalta anche perché il Salone del Libro di Torino costituisce ormai un appuntamento tra i più rilevanti nel campo dell’editoria.