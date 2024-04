Saviano: “Un voto si compra con 50 euro”

“Oggi, lo avete visto anche a Bari, a Catania, si compra un voto per 50 euro, perché chi va a votare pensa che sia talmente inutile farlo, perché sono tutti uguali, che almeno ci guadagno 50 euro. E sapete quando le mafie hanno aumentato i prezzi? In due occasioni: gli 80 euro di Renzi, quando Renzi ha promesso a tutti 80 euro la mafia pagava 90 euro il voto, e sul reddito di cittadinanza, perché le persone dicono: no no, io prendo 500 euro al mese non mi piglio i 50 euro tuoi”: lo ha detto ieri sera durante un incontro al Festival internazionale del giornalismo, che si chiude oggi a Perugia,

Roberto Saviano, intervistato dalla giornalista Barbara Serra. “Paradossalmente – ha detto Saviano – sono state queste le due operazioni che hanno bloccato il voto di scambio nelle aree mafiose, che non sono solo il Sud, perché il voto lo comprano anche qui, anche in Toscana, lo comprano anche in Lombardia”