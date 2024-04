Passione orologi: come indossare questo accessorio indispensabile al meglio

C’è chi non ne ha mai fatto uso e non lo ritiene un accessorio irrinunciabile, c’è chi invece ne ha a decine e ama indossarne sempre uno differente, e chi infine ne ha uno soltanto da mettere in mostra per le occasioni speciali. Quando si parla di orologi da donna, non tutte danno a questo accessorio lo stesso valore.

Ciò che è indiscutibile, però, è che ad oggi gli orologi sono molto di più di semplici segna tempo e possono essere considerati molte volte al pari dei gioielli più preziosi. E come tali, per poterli indossare al meglio sarebbe sempre il caso di seguire le regole del buon gusto e abbinarli, per quanto possibile, al proprio abbigliamento.

Un orologio per ogni occasione

Dai modelli dorati a quelli ricoperti di strass e brillantini, passando per gli smartwatch alle versioni più sportive: gli orologi femminili più venduti sono quelli che rispondono a tutte le esigenze che una donna può avere e a tutti i look che può ricreare.

Sì, perché l’orologioè uno di quegli accessori capaci di determinare definitivamente lo stile di un outfit e che per questo non può essere indossato (o almeno non sempre) come passe-partout.

Per esempio, se si è amanti dallo stile classico, è meglio optare per orologi dalle linee pulite e semplici, con cinturini in pelle o in acciaio, e con quadranti tondi e chiari, magari impreziositi da punti luce. Questi modelli andrebbero benissimo per l’ufficio, ma anche per trascorrere una serata elegante.

Se invece si preferisce uno stile più moderno, si potrebbe scegliere di indossare un orologio digitale e sportivo, da indossare non solo in palestra, ma anche insieme a un outfit casual per un aperitivo con gli amici.

Se infine si ha bisogno di un orologio da indossare durante l’attività fisica, per monitorare prestazioni e salute, allora non c’è scelta migliore degli smartwatch, resistenti, funzionali e belli da sfoggiare anche in altre occasioni. Gli smartwatch, infatti, non esistono solo nelle versioni più comuni dal cinturino in silicone nero, ma anche in quelle colorate, in metallo e punteggiate da strass.

Abbinare l’orologio ad altri gioielli: chic o kitsch?

L’orologio, abbiamo visto, è per molte un accessorio immancabile per definire al meglio ogni look. Ma è l’unico che si può indossare? Quando ci si pone questa domanda si hanno in genere due tipi di persone: da una parte chi non penserebbe mai di mettere al polso altri accessori, e dall’altra chi invece non si farebbe problemi a indossare l’orologio insieme ai propri bracciali preferiti.

In realtà, chi si ritrova vicino a quest’ultimo pensiero, dovrebbe sapere che esistono delle piccole regole per far stare bene insieme accessori così diversi tra loro come bracciali e orologi, per non rischiare di far diventare qualcosa di potenzialmente chic in qualcosa di decisamente poco elegante.

1. Non riempire di accessori entrambi i polsi

Una delle regole di abbinamento ed equilibrio tra gli accessori è proprio quella che prevede un polso libero e un polso pieno. Se si decide quindi di indossare l’orologio insieme ad altri bracciali, bisognerebbe mettere il tutto solo su un polso.

2. Accostare bene i colori

Per molto tempo l’abbinamento oro e argento è stato quasi vietato dal buon giusto della moda. Oggi invece questo mix è molto popolare, a patto che l’effetto d’insieme sia effettivamente piacevole da guardare.

3. Fare attenzione alle dimensioni

L’orologio deve essere il principale protagonista sul polso. Se si decide di indossare altri accessori, bisogna optare per bracciali più sottili e discreti. In breve: il bracciale non deve mai essere più grosso e vistoso dell’orologio.

4. Non abbinare materiali diversi

Se si ha il via libera per l’accostamento oro-argento, invece non bisogna mai abbinare materiali differenti tra loro. Non è di buon gusto mettere insieme un orologio dal cinturino in pelle e un bracciale in acciaio, oppure un orologio dal cinturino in gomma e un bracciale in oro.

Seguendo questi accorgimenti, indossare un orologio con stile sarà sempre cosa assicurata.