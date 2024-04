Fidas Caltanissetta. Una Pasqua di solidarietà: il record di 526 donazioni a marzo, 1.402 nel trimestre

Una gran bella Pasqua per la Fidas Caltanissetta, l’associazione dei donatori di sangue, la solidarietà e soprattutto per tutti coloro che hanno bisogno di una trasfusione di sangue, per patologie o interventi chirurgici, per potere vivere e bene. Delle vere e proprie inondazioni di vita quelle a cui si è assistiti in questi giorni alla Fidas, tanti si sono recati a donare, dimostrando il vero senso della solidarietà umana. Ventotto donazioni nella sola giornata di venerdì, 19 ieri (sabato) e marzo 2024 con 526 donazioni di sangue è stato il miglior marzo di sempre come raccolta di sangue, nel 2023 furono 480 e soprattutto il miglior mese di sempre nella storia di 49 anni della Fidas Caltanissetta, il precedente record era dicembre 2022 con 505 donazioni fatte. Il primo trimestre dell’anno è fortemente positivo per Fidas, in totale 1.402 donazioni, +58 rispetto ad un anno fa, un 2023 che si è concluso in maniera ottimale per Fidas, con il record di 5.267 donazioni. La 526eiesima donazione di marzo, la 1.402 del trimestre è stato un altro record, la 70esima donazione di Loredana Pia Faraone. “Mi complimento per questi straordinari risultati – afferma il presidente Carmelo Giardina – ottenuti nel mese di marzo, raggiungendo il record di miglior mese di sempre e di tutto il trimestre con tutto il mondo Fidas Caltanissetta. I donatori innanzitutto, sono loro gli artefici di tutto questo, la loro generosità, il loro altruismo, il loro amore verso gli altri non hanno eguali. Poi ci sono gli instancabili operatori della segreteria, il personale sanitario medico ed infermieristico, il consiglio direttivo. Grazie a Fidas soddisfiamo il 65/70 % del fabbisogno ospedaliero dell’ospedale Sant’Elia e Caltanissetta non ha più necessità di importare sangue da altre province”. In incremento c’è anche la plasmaferesi, è stato attivato anche il secondo separatore e in questo modo si riescono a fare fino a 4 plasmaferesi giornaliere. “Fidas è in grande crescita – continua Giardina – fiera ed orgogliosa dei suoi 49 anni. I donatori aumentano e sono soprattutto i giovani e le donne coloro che cominciano per la prima volta a donare. C’è in atto un cambiamento di mentalità, si sta realizzando quel tanto atteso e sperato cambio generazionale. Caltanissetta grazie ai donatori di sangue ha un record positivo a livello nazionale, l’aumento delle donazioni”.