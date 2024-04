Cinema, “il postino” compie 30 anni: Salina celebra Troisi

Il Postino, il terzo film italiano più visto nel mondo compie 30 anni. Girato nel 1994 e candidato a 5 premi Oscar nel 1996, rappresenta il testamento cinematografico di Massimo Troisi, l’attore e regista morto a soli 41 anni, poco dopo la fine delle riprese. L’isola di Salina, che ha ospitato insieme con Procida il set della pellicola, lo ricorderà come ogni anno da venerdì 14 a domenica 16 giugno con la XIII edizione di Marefestival Salina Premio Troisi.

Anche per il 2024 la madrina della manifestazione, che nel 2023 è stata patrocinata dal Ministero della Cultura, sarà Maria Grazia Cucinotta, interprete del film. “Un appuntamento immancabile nella mia agenda – spiega l’attrice – perché continuo a girare il mondo e mi rendo conto che Il Postino è rimasto nel cuore della gente, in alcuni Paesi lo fanno vedere anche nelle scuole. Quando capita di riascoltare le note della colonna sonora di Luis Bacalov, vengono in mente le scene bucoliche, romantiche, profonde, piene d’amore. Massimo non è morto, vive attraverso le sue opere e noi ogni anno lo ricordiamo nell’isola che ha tanto amato”.

“Salina registra già un sold out in moltissime strutture ricettive – evidenziano gli organizzatori Massimiliano Cavaleri, Patrizia Casale, Francesco Cappello, Giovanni Pontillo e Nadia La Malfa – grazie al richiamo del Festival che ogni anno, in un periodo di bassa stagione come il mese di giugno, accoglie centinaia di spettatori, artisti, giornalisti, autorità e rappresentanti istituzionali grazie ad una serie di consolidate partnership e alla promozione di eventi collaterali volti alla valorizzazione del territorio siciliano ed eoliano attraverso il potente strumento del cinema”.