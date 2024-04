Caltanissetta, teatro Margherita: nei panni dei migranti sulle rotte del Mediterraneo, “Sconfinati” dal 24 al 26 aprile

Immaginate di essere per una sera dei naviganti in balìa del mare. Dei migranti per l’esattezza, o anche degli scafisti, e vivere in prima persona per qualche ora il dramma di chi fugge per mare in cerca di un futuro migliore. Da mercoledì 24 a venerdì 26 aprile (mercoledì 24 alle ore 21, giovedì 25 alle ore 17.30 e alle ore 21, venerdì 26 mattina due repliche riservate alle scolaresche) per la stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” (fuori abbonamento) approda al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta “Sconfinati”, spettacolo nato da un’idea di Valentina Ferrante e Micaela De Grandi e vincitore del Premio Sicilia di scena.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo di Palermo in collaborazione con Banned Theatre, è itinerante e interattivo e pensato per un numero limitato di spettatori. Gli attori in scena (Valentina Ferrante, Micaela De Grandi, Federico Fiorenza, Luca Fiorino e Ramzi Harabi) accompagnano il pubblico in un vero e proprio viaggio nel quale si intrecciano storie e testimonianze autentiche, raccolte durante le interviste realizzate ai migranti arrivati in Europa e sopravvissuti lungo le rotte del Mediterraneo.

L’intento di “Sconfinati” è quello di far vivere agli spettatori, nella maniera più realistica possibile, le sensazioni, gli stati d’animo e le paure di chi affronta l’ignoto in cerca di un futuro migliore. Chiunque potrà provare sulla propria pelle quei sentimenti di speranza, sfiducia e sgomento che si alternano nel cuore di uomini coraggiosi ed ignari e di donne sole, giovani madri fragili e fortissime, spesso in attesa dei loro bambini, in balìa di quel mare amniotico che lotta per una nuova vita ma che spesso inghiotte nelle profondità più buie ogni vita possibile.

Donne ed uomini che hanno attraversato il deserto e subìto le violenze più crude e per i quali quel viaggio spesso è l’inizio di un’ennesima schiavitù. Il pubblico viene quindi condotto da attori-scafisti e attori-migranti attraverso vari spazi del teatro nella simulazione del mercato di esseri umani nel deserto, nel dramma delle carceri libiche e poi “invitato” a salire sul palcoscenico-imbarcazione dove sperimenta la traversata in mare con l’ausilio di videoproiezioni (di Giovanna Mangiù) e soundscapes (di Armando Nilletti).

Lo spettacolo si conclude con due finali possibili, stabiliti di volta in volta: lo sbarco sulla terraferma e la speranza di una vita possibile in un luogo che possa accoglierli, oppure il naufragio con la barca che si inabisserà tra i neri flutti del mare aperto. A ogni replica lo spettatore non saprà mai cosa aspettarsi, proprio come il migrante che intraprende il cammino e non conosce il suo destino.

La stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” prosegue domenica 5 maggio con lo spettacolo per ragazzi, fuori abbonamento, “Tata Cettina”.

SCONFINATI

Ideato e diretto da Valentina Ferrante e Micaela De Grandi

Con Valentina Ferrante, Micaela De Grandi, Federico Fiorenza, Luca Fiorino, Ramzi Harabi

Videomaker Giovanna Mangiù

Canti Ramzi Harabi

Soundscapes Armando Nilletti

Produzione Teatro Biondo di Palermo e Banned Theatre

INFORMAZIONI

Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è convenzionato con Carta del Docente e 18app.

Spettacolo fuori abbonamento. Biglietto unico 15 euro. Biglietteria on line: www.liveticket.it.

Il botteghino del teatro è aperto da lunedì a venerdì ore 8.30 – 13.30; lunedì e giovedì anche ore 15.30 – 18.

Informazioni ai numeri 0934.547034 – 3791671142