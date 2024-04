Caltanissetta. Presentato al Foyer del Teatro Margherita il “Numero unico” celebrativo dei 30 anni del Circolo Antico Pistone

CALTANISSETTA. È stato presentato al Foyer del Teatro Margherita di Caltanissetta il “Numero unico” celebrativo dei 30 anni di attività del Circolo dell’Antico Pistone. Un excursus fotografico dei trent’anni di motorismo storico a Caltanissetta.

All’evento, erano presenti il Sindaco Roberto Gambino e l’assessore allo Sport ed eventi Fabio Caracausi, il Presidente del Circolo dell’Antico Pistone Pietro Stella, il curatore della pubblicazione e socio Lillo Ariosto oltre che numerosi soci del club tra cui anche alcuni dei fondatori e il direttivo. Oltre al Presidente Stella compongono l’organigramma il vicepresidente Ninni Pistone, il segretario Ivan Rando, i commissari tecnici Alfredo Caputo ed Enrico Maria Marchese, il consigliere Emanuele Faraci, il commissario delle manifestazioni indirizzo turistico/culturale Sergio Maria Marchese.

“Con questa pubblicazione chiudiamo la celebrazione del trentennale del club. Una breve e sintetica cronistoria di quanto abbiamo portato avanti nei tre decenni di attività – ha spiegato il presidente Stella -. Un impegno che è stato alimentato innanzi tutto per la passione delle auto storiche e la voglia di organizzare iniziative sempre più interessanti e attrattive così come riconosciuto dall’ASI, federazione con la quale è associato. Come, ad esempio, quando abbiamo abbinato la partecipazione a gare sportive con visite culturali, iniziative oggi molto comuni ma in passato pionieristiche per la nostra realtà, o la “Ronda delle Zolfare” che quest’anno arriva alla 25esima edizione”.

“Ho accolto con piacere l’invito degli Amici del Circolo dell’Antico Pistone perché a Caltanissetta la tradizione motoristica è rinomata – ha commentato il Sindaco Roberto Gambino. Una storia che è iniziata negli anni Venti del secolo scorso e che questo club sta portando avanti con onore riunendo appassionati, sportivi e proprietari di auto d’epoca riuscendo a non far disperdere questo patrimonio storico. L’organizzazione di eventi continua a celebrare Caltanissetta come piccola capitale di motorismo storico, elemento di identità di tutti i nisseni. E io auguro al club di proseguire la sua attività rinnovando il sodalizio con il Comune di Caltanissetta”.

“La passione sportiva e associazionistica è alla base di tutto il lavoro svolto in questi anni – ha commentato l’assessore Caracausi – e la presenza oggi di molti soci ne è una prova. E’ un orgoglio vedere come a Caltanissetta ci sono realtà vive e attive che, oltre a portare avanti la propria passione personale, valorizzano il territorio. Le vostre iniziative sono buone prassi che dovrebbero essere replicate da altri club e associazioni sportive perché lo sport è una preziosa fonte di turismo e sviluppo economico”.

“La passione per il motosport e per le auto storiche è un sentimento intenso che tutti noi soci del club viviamo. Ed è con questo stato d’animo che ho accolto con gioia l’incarico di curare l’ideazione e la realizzazione di questo Numero unico – ha commentato Lillo Ariosto -. Un onore ma anche un onere che si è rivelato un piacevole viaggio nei nostri ricordi andando alla ricerca di vecchie di foto e di rigagli di giornali che ci hanno portato indietro nel tempo, accompagnati da sovvenirsi divertenti episodi e qualche folle leggerezza giovanile come quando abbiamo scelto di correre sotto le neve. Non è stato facile comprimere tutte le iniziative e le persone in poco più di pagine. Abbiamo dunque preferito un racconto fondato su immagini, alcune datate, altre più recenti che desse un’immediata visione del tanto tempo trascorso insieme con il nostro circolo dell’Antico Pistone”.

Il Circolo dell’Antico Pistone, associato con la federazione ASI, si è distinto in questi trent’anni per aver abbinato eventi sportivi e iniziative solidali, organizzato iniziative sempre nel rispetto del fair play e del territorio circostante. Azioni che hanno rafforzato la notorietà e serietà del club anche a livello federale. Una storia che i soci presenti hanno promesso continuare a portare avanti con la stessa passione e spirito d’iniziativa.