Caltanissetta. Al teatro Regina Margherita in scena “Piccolo Teatro Stabile Sommatinese” con la commedia comico-drammatica “Quaranta… ma non li dimostra” di Peppino e Titina De Filippo

Andrà in scena domenica, 28 aprile, alle ore 18:00, al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, con la compagnia teatrale “Piccolo Teatro Stabile Sommatinese”, la commedia comico-drammatica in due tempi dal titolo “Quaranta… ma non li dimostra”, scritta da Peppino e Titina De Filippo.

Con la regia di Giovanni Gagliano, il pubblico assisterà a scene in cui si alterneranno sia il divertimento, sia la tragicità, dove i personaggi sullo sfondo di una Sicilia degli anni ʼ50 racconteranno la storia di Don Pasquale, padre di quattro figlie, tre delle quali bellissime e corteggiatissime, ma soltanto una, quarant’enne, ancora senza marito.

Dichiara Giovanni Ferraro, attore nel ruolo di “Bebè”: “Il nostro gruppo ha una passione veramente grande. E siamo stati anche fuori dalla Sicilia. Siamo una bella realtà amatoriale e impegnata”.

Il teatro rappresenta una forma di espressione in grado di offrire agli spettatori un’interpretazione della società e sui rapporti che instaurano le persone. Conclude Giovanni Ferraro: “Il teatro è vita.”

La commedia è organizzata in collaborazione con Unione italiana libero teatro Sicilia e Comune di Caltanissetta.