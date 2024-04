Caltanissetta, 24 aprile: Presidio donne per la pace in piazza Garibaldi dalle 17.30

Mercoledì 24 aprile 2024 Il Presidio donne per la pace di Caltanissetta sarà di nuovo in piazza Garibaldi dalle ore 17:30 alle ore 19:00 per testimoniare il suo irriducibile NO alla guerra, ad ogni guerra, a tutte le guerre. Il Presidio, promosso da Governo di Lei e Onde donneinmovimento, ha già ricevuto le adesioni di FIDAPA Caltanissetta, ANPI Comitato Provinciale Caltanissetta, MO.VI. Federazione Provinciale Caltanissetta, Aps Figl* delle stelle lgbtqia+ Caltanissetta, CGIL Caltanissetta.

Per uno strano caso il giorno 24 è vigilia di due importanti ricorrenze, una religiosa il Natale, una civile la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, in questa vigilia alzare la voce e la bandiera della pace significa non arrendersi alla guerra, non arrendersi all’orrore e alle stragi, non permettere alla vendetta di chiamarsi giustizia e all’odio diritto. Questo 24 aprile sia vigilia di speranza e attesa di eventi che finalmente pongano fine alle guerre, attesa e speranza “disarmate” ma non per questo meno potenti.

Virginia Woolf che afferma: “Io in quanto donna non ho patria. In quanto donna, la mia patria è il mondo intero” è la voce che il Presidio donne per la pace vuole fare risuonare il 24 aprile prossimo a Caltanissetta in Piazza Garibaldi e queste le parole che le nostre voci unite alla sua grideranno : “…il modo migliore per aiutarvi a prevenire la guerra non è di ripetere le vostre parole e seguire i vostri metodi, ma di trovare nuove parole e inventare nuovi metodi…”. Non c’è più tempo a Gaza, non c’è più tempo in Ucraina, non c’è altro modo che deporre la armi, chiunque le imbracci.