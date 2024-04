Auguri a Tuccio Musumeci: compie 90 anni

Dal teatro al cinema e alla tv. Compie 90 anni l’attore catanese Tuccio Musumeci. La svolta della sua carriera avviene con la costituzione del Teatro Stabile di Catania nel quale inizia a recitare in lavori teatrali, per lo più comici, sia in lingua italiana che in siciliano. Uno dei suoi primi successi è Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello interpretato da Turi Ferro. La sua mimica da burattino e la sua vis comica innata, gli hanno consentito una lunga carriera di successo.

La sua attività teatrale lo vede impegnato in ruoli come quelli in Cronaca di un uomo di Giuseppe Fava, Il Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia, Pipino il breve di Tony Cucchiara e Classe di Ferro spettacolo di Aldo Nicolaj che debuttato nel 2003 al Teatro Biondo di Palermo per la regia di Renato Giordano e le musiche di Matteo Musumeci.

Ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali come Il Piccolo Teatro di Milano, Teatro Stabile di Genova, Teatro Verdi (Trieste), Teatro Argentina, Teatro Stabile di Napoli, Istituto Nazionale del Dramma Antico, Beaumont Theatre di New York e il Teatro Colón di Buenos Aires. Ha preso parte anche ad una quindicina di film, sempre in ruoli da caratterista, fra i quali Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller, Porte aperte di Gianni Amelio, Lo voglio maschio di Ugo Saitta, Virilità di Paolo Cavara e La matassa di Ficarra e Picone. È stato guest star in un episodio dell’ottava serie di Don Matteo, interpretando il suocero del maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica. Dal 2021 è nel cast della serie televisiva Makari nella parte del padre del protagonista.