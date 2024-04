Aiello (Lega): “Policlinico a Caltanissetta, importante svolta”

“La costituzione a Caltanissetta del quarto policlinico della Sicilia è una di quelle notizie destinate a cambiare in positivo le sorti dell’intero territorio nisseno, che tanto aveva bisogno di una così importante svolta. Un ringraziamento va dunque al Governo Regionale per il riguardo manifestato nei confronti della Città di Caltanissetta, che beneficerà negli anni del proficuo lavoro svolto sapientemente dal Presidente del Consorzio Universitario, Avv. Walter Tesauro, al quale va un plauso per il risultato ottenuto” – così interviene la Lega tramite il Responsabile organizzativo regionale, Oscar Aiello, a commento del patto firmato tra Regione e l’Università di Palermo per la costituzione a Caltanissetta di un nuovo polo ospedaliero-universitario.