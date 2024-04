A Sutera Settima Escursione di Primavera: Le Vie del Gesso

SUTERA Appuntamento al prossimo 25 aprile. Dopo un periodo di pausa, torna a Sutera l’attesa Escursione di Primavera, un evento nato alcuni anni fa per celebrare le bellezze naturali e paesaggistiche del territorio. Quest’anno, la manifestazione giunge alla sua settima edizione e sarà interamente dedicata alla scoperta delle meraviglie del territorio gessoso di Sutera. L’appuntamento è fissato per il 25 aprile 2024. Il programma dell’escursione prevede un percorso che inizierà con una passeggiata urbana per poi proseguire lungo sentieri naturalistici, il cui tema principale sarà il gesso. Durante il tragitto, i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare e conoscere le bellezze paesaggistiche e ambientali del territorio, scoprendo dettagli interessanti sulla flora che popola le rocce gessose. Tra le tappe più affascinanti, al terzo chilometro, ci sarà la visita alla Cappella di San Marco, impreziosita dai suoi affreschi recentemente restaurati. Immancabili come nelle edizioni precedenti il momento colazione e il momento ristoro con pasta, salsiccia e tanto divertimento. Durante i momenti di pausa, gli escursionisti avranno il piacere di ascoltare interventi di illustri relatori, che forniranno informazioni scientifiche e curiosità sul territorio. Tra gli ospiti: Prof.ssa Chiara Cappadonia (Associata di Geologia, Università degli Studi di Palermo), Prof. Giuseppe Montana (Associato di Geologia, Università degli Studi di Palermo), Dott. Alessandro Gristina (Ricercatore di Botanica, Università degli Studi di Palermo), Dott. Carmelo Orlando (Geologo, libero professionista), Dott. Amedeo Falci (Naturalista, esperto di storia locale e del territorio), Dott. Niccolò Grizzanti (Agronomo), Dott. Nino Pardi (Responsabile Trekking Ass. G.O.D Sutera) e Ins. Pino Landro (Esperto di storia locale e del territorio). L’evento è organizzato dalle associazioni G.O.D., Soter e Kamicos, con il patrocinio dell’ordine regionale dei Geologi di Sicilia e dell’Università di Palermo – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare Per quanto riguarda le informazioni tecniche sul percorso, si tratta di un itinerario misto che comprende pavimentazione urbana, asfalto, sentieri sterrati e tratti rocciosi. La lunghezza totale è di circa 5 chilometri, con un dislivello di 100 metri in salita e 150 metri in discesa. Il tempo stimato per il completamento del percorso è di circa 4 ore, inclusi le soste e le spiegazioni. La difficoltà è classificata come E, ovvero medio-facile, secondo le norme del CAI. Le iscrizioni sono obbligatorie e sono aperte fino al 23 Aprile. Possono essere effettuate compilando il seguente modulo Google https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxSIjFuNc00nnIPx2-_0kGx_53SQo8J8hDglzVxE7lQG2ZQ/viewform