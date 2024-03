Serradifalco, via alla stabilizzazione di 29 lavoratori precari: la soddisfazione della Cisl Fp

SERRADIFALCO – Dopo anni di attesa è realtà la stabilizzazione dei 29 lavoratori a tempo determinato del Comune di Serradifalco. A darne l’annuncio sono la segretaria territoriale della Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Simonetta Trovato e il coordinatore provinciale di Caltanissetta Gianfranco Di Maria. Il sindacato, lo scorso 26 febbraio, aveva formalmente richiesto un incontro urgente all’amministrazione comunale perché si predisponessero gli atti propedeutici alla trasformazione dei contratti, sfruttando la possibilità offerta dal decreto “Mille proroghe”. Il 5 marzo scorso è arrivata la convocazione da parte del sindaco Leonardo Burgio che ha permesso adesso di stabilire l’iter di stabilizzazione. “Siamo estremamente soddisfatti per aver potuto mettere la parola ‘fine’ a 30 anni di precariato – dicono Franzone e Di Maria – grazie ad un accordo che stabilisce scadenze precise, tanto che il primo cittadino ha già dato incarico agli uffici di predisporre i contratti. Tutto questo arriva grazie l’attività di sollecitazione e proposta del sindacato, oltre che ovviamente dall’impegno del sindaco. Sappiamo ovviamente che la battaglia non è finita, anche perché si dovrà agire per ottenere il full time per tutti i lavoratori”.