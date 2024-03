Serradifalco. Dopo 17 anni la variante al Piano regolatore generale è diventata efficace per effetto di legge

SERRADIFALCO. E’ diventata efficace ope legis (per effetto di legge) la Variante generale al Piano regolatore generale (Prg). L’efficacia la si è avuta quando è stato emanato il decreto dalla Regione. L’ultimo passaggio atteso è ora la sola presa d’atto in Consiglio comunale, ma ormai si può affermare con certezza che la variante al Prg è finalmente efficace e consentirà di disporre di uno strumento di programmazione urbanistica aggiornato e in linea con le più moderne linee legislative in materia.

Un iter lungo 17 anni, quello che ha dovuto seguire questa variante alla quale ha lavorato l’Ufficio di Piano del Comune coordinato dall’arch. Matteo Lamberti con la preziosa quanto competente consulenza tecnica dell’arch. Trombino. Fu l’allora amministrazione comunale guidata da Michele Ricotta ad avviarne l’iter nel 2007, dopo di che è stata adottata nell’agosto del 2017 con delibera commissariale.

I tempi lunghi in questa vicenda della variante sono dipesi dal decreto ambientale che ha imposto l’obbligo della Vas (Valutazione ambientale strategica), e dal Piano Paesaggistico che ha costretto gli uffici a modificare più volte il Prg. Inoltre, sono state modificate alcune linee guida della Vas per il Lago Soprano che è considerato Sic (Sito di interesse comunitario), per cui s’è dovuto rimettere mano alla Vas più volte per adeguarla a quello che era l’iter legislativo previsto in questi casi.

La Commissione tecnica specialistica ha anche chiesto di rettificare la Vas in alcuni punti, e sono state anche verificate alcune osservazioni dello stesso ufficio tecnico comunale. Senza contare le rettifiche che gli uffici competenti hanno dovuto effettuare alle tavole. Insomma, una gran mole di lavoro, dettata anche dal fatto che, nel frattempo, la popolazione serradifalchese è diminuita, per cui la commissione edilizia ha cassato alcune aree in zona C2 di edificazione residenziale, e un’area in cui avrebbe dovuto sorgere una nuova zona artigianale.

Ovviamente, grande la soddisfazione del sindaco Leonardo Burgio per una variante al Prg destinata a diventare oltre che strumento di programmazione edilizia a Serradifalco per i prossimi anni, anche di organizzazione e gestione del territorio.