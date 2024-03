La cantante Loredana Bertè ricoverata per un malore: annullato concerto previsto a Roma

Loredana Bertè è stata ricoverata per accertamenti in seguito a un malore. Il suo staff ha comunicato l’annullamento del concerto previsto per l’11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, posticipandolo al 15 maggio. “Siamo veramente costernati, ma a causa di un improvviso dolore addominale” la cantante 73enne “non potrà andare in scena”, si legge nel comunicato ufficiale.

Loredana Bertè si trovava già a Roma da domenica e “non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data, sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024. I biglietti acquistati saranno validi anche per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto”.