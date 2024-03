Evade dai domiciliari e aggredisce l’ex moglie, arrestato

Un uomo di 38 anni ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie 37enne è stato arrestato a Catania da Carabinieri dopo che era evaso e aveva aggredito la donna in una piazza del popoloso quartiere di Monte Po.

Nei suoi confronti il gip, su richiesta della Procura, ha disposto sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella maggiormente afflittiva della custodia cautelare in carcere.

L’uomo per atti di violenza fisica e maltrattamenti ai danni della moglie risalenti al 2022 e compiuti anche in presenza delle figlie minorenni, nell’agosto del 2023 era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla donna. In seguito a ripetute violazioni degli obblighi, nel febbraio del 2024 era stato posto agli arresti domiciliari.