Christian Alì a Mediaset, il 22enne talento di Caltanissetta approda alla tv nazionale

Christian Alí è un ragazzo ventiduenne di Caltanissetta con aspetti creativi singolari e apprezzati. Già dalla sua infanzia, Christian mostrava la curiosità e la voglia di mettersi in gioco che lo ha portato oggi ad interfacciarsi con il mondo dello spettacolo, in particolar modo quello della danza. La passione per il ballo lo ha condotto già da giovanissimo in molti villaggi turistici estivi italiani, dove ha avuto modo di farsi apprezzare come capo animatore da bambini e ragazzi.

Naponos lo aveva notato già l’anno scorso e, dopo un provino su parte, lo aveva coinvolto nel cast di “ADELASIA E I PUPI DI ZUCCHERO” accanto ad Adriano Dell’Utri e Diletta Costanzo, nel complesso ruolo di Onofrio, il pupo di zucchero di un pastorello, incapace di esprimersi a parole. Pur essendo la sua prima esperienza di palco, il personaggio, dai toni giocosi e complessi, ha conquistato fin da subito il pubblico dei più piccoli. Solare, energico ed intraprendente, Christian decide a Settembre 2023 di lasciare la sua amata Sicilia ed anche Naponos per intraprendere un percorso di studi artistici professionali a Roma.

Qui, durante gli studi presso l’ ” Accademia artisti”, un’ isola di cultura e formazione multidisciplinare, Christian inizia a partecipare ad alcuni spettacoli televisivi degli studi Mediaset. La prima esperienza è stata ad “Avanti un altro”, dove lo scorso 21 marzo lo abbiamo visto nelle vesti di concorrente. “É stata un’ emozione stupenda conoscere Paolo e Luca” ha ammesso lui stesso, e l’esperienza deve aver conquistato tutti, visto che, subito dopo, è stato chiamato per la trasmissione ” VIPTV”, che andrà in onda in prima serata Martedì 02 e martedì 09 Aprile su Sky canale 823 Gold Tv.

A seguire dal 01 Maggio ritorna su Bom Chanel canale 68 del digitale terrestre alle ore 19:30. E sono tante altre le date previste per lui sul programma sperimentale di casting live, un palinsesto dedicato a registi per serie televisive, editori di magazine di moda e giornalisti, agenti per conto delle produzioni pubblicitarie, responsabili di brand e Boutique e tanti altri personaggi noti. Tutta Naponos augura un grandissimo in bocca al lupo a questo giovane talento nisseno, che esprime al meglio l’allegria e la voglia di farcela dei giovani artisti siciliani