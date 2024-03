Caltanissetta, differenziata da “panico”: irregolarità in 24 controlli su 26 complessivi

Appena 2 i controlli risultati regolari sui 26 complessivi effettuati sulla raccolta differenziata a Caltanissetta dagli agenti della Polizia municipale in collaborazione con gli operatori Dusty. I numeri che emergono dal monitoraggio, effettuato dal 18 al 23 marzo e di cui Dusty dà conto alla cittadinanza nissena, impongono una riflessione sulla necessità di proseguire nei controlli che interesseranno in maniera continua e costante il territorio ma soprattutto nel percorso virtuoso di sinergia e collaborazione con i cittadini affinché si giunga finalmente ad una corretta differenziazione dei rifiuti.

Le verifiche hanno riguardato: Via Gramsci, Via Piave, Via Redentore, Via Cardinale Nava, Via Vespri Siciliani, Via Xiboli, Via Marrocco, Via Libero Grassi, Via degli Orti, Via XX Settembre, Largo Fatebenefratelli, Via Santa Domenica, Via Medaglie d’oro, Vicolo Giganti, Via Redentore, Via Serpotta, Piazza Santa Flavia e Via Guardavascio.