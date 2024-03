Approvato il Regolamento di Attuazione: La Sicilia si prepara a diventare il Tartufo del Mediterraneo

Il Presidente del Centro di Ricerca per la Valorizzazione del Tartufo e della Tartuficoltura in Sicilia, Avv. Nino Iacono, è lieto di annunciare che oggi 21/03/2024, con delibera di giunta, è stato approvato il regolamento di attuazione che completa l’iter amministrativo per la promozione e la valorizzazione del tartufo siciliano.

Questo fondamentale passo avviene grazie all’instancabile impegno dell’Assessore Luca Sammartino, il quale ha mantenuto la promessa di completare un iter legislativo non semplice, consentendo finalmente alla regione di avviare una nuova stagione di riscatto per la nostra terra. Un grazie va a tutti gli assessori del Governo Schifani per questo importante risultato ed ai parlamentari della scorsa legislatura che con voto unanime hanno approvato la Legge Regionale 29/Dicembre/2020, n° 35 – Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela dei tartufi nella Regione Siciliana.

Da domani, la Regione Siciliana, in stretta collaborazione con il nostro Centro di Ricerca, lavorerà per rendere la Sicilia il tartufo del Mediterraneo, sfruttando le potenzialità uniche del nostro territorio e promuovendo la trasparenza e la legalità nella filiera del tartufo.

Si apre così una nuova pagina nella storia della nostra regione, dove il tartufo siciliano diventerà sinonimo di eccellenza e qualità nel panorama mediterraneo.