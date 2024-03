A Caltanissetta conferenza programmatica regionale del Pd Sicilia il 22 e 23 marzo con la presenza della segretaria nazionale Elly Schlein

CALTANISSETTA. Si svolgerà il 22-23 marzo a Caltanissetta, presso l’Hotel San Michele, la Conferenza programmatica del PD Sicilia che vedrà la partecipazione della Segretaria Nazionale Elly Schlein e della capogruppo alla Camera Chiara Braga. Si inizia il 22 pomeriggio con una tavola sull’autonomia differenziata, che sarà conclusa dalla Segretaria nazionale Elly Schlein e dal Segretario regionale Anthony Barbagallo. Il 23 mattina si svolgerà la direzione regionale del Partito. Il 23 pomeriggio si svolgeranno i tavoli tematici per stilare il programma del PD Sicilia.

«Non posso nascondere la soddisfazione – dichiara Renzo Bufalino, segretario provinciale del PD – per la scelta del partito regionale di svolgere a Caltanissetta la conferenza programmatica regionale. Un evento che vedrà la presenza della segretaria nazionale Elly Schlein e dei vertici del partito nazionale, a testimoniare l’attenzione del PD per il territorio. Sarà l’occasione per portare avanti e sostenere le battaglie sull’autonomia differenziata, la difesa della sanità pubblica, la tutela dei fondi del Pnrr, ed il futuro dei giovani. Rilanceremo le nostre proposte per arginare le politiche di una destra che, sia a livello regionale che nazionale, sta mettendo sempre più a rischio la tenuta del Paese e non offre soluzioni per contrastare il lavoro povero e precario.»