Viabilità, “la SP26 è un colabrodo”: un appello per cittadini e turisti

“La SP 26 tra Mazzarino e Piazza Armerina è attualmente ridotta ad un colabrodo, con diversi veicoli coinvolti in incidenti che hanno causato danni significativi”.

A sollevare la questione sono i consiglieri comunali di Mazzarino Livio D’Aleo, Franco Lo Forte e Santo Vicari che spiegano le effettive condizioni della strada, importante punto di riferimento non soltanto per gli abitanti ma opportunità per incrementare il turismo.

“Il tratto più compromesso appartiene alla provincia di Caltanissetta, nelle vicinanze di Mazzarino. Il Sindaco è sollecitato a dimostrare maggiore sensibilità verso i cittadini che quotidianamente percorrono questa strada essenziale per raggiungere Piazza Armerina e Barrafranca.

Vista l’importanza turistica della città di Mazzarino e il collegamento con Villa del Casale, patrimonio UNESCO, è fondamentale garantire la sicurezza e la fruibilità della SP 26. Il Sindaco deve difendere urgentemente gli interessi della comunità, richiedendo interventi tempestivi per ripristinare questa arteria stradale”.

I consiglieri concludono con un appello al Sindaco affichè possa farsi portavoce determinato e convincente per poter sollecitare le autorità competenti a ripristinare il tratto stradale: “Si auspica che il Sindaco si incontri con le autorità provinciali, assumendo un ruolo proattivo nel garantire che questo tratto di strada venga sistemato al più presto, al fine di preservare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, nonché promuovere il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale della zona”.