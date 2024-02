Serradifalco. Assegnato al regista e attore Rosario Petix il “Premio Energie per Roma” 2024

SERRADIFALCO. All’attore e regista serradifalchese Rosario Petix Lè stato assegnato il “Premio Energie per Roma” 2024. Si tratta di un riconoscimento organizzato dal Centro Europeo di Studi Culturali per celebrare l’impegno e il talento dei singoli cittadini, delle attività imprenditoriali e delle associazioni che si sono distinti nel campo artistico-culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato a Roma.

Il Premio “Energie per Roma” si propone di onorare le eccellenze e di dare loro il riconoscimento che meritano. L’evento è stato organizzato dall’Università eCampus e dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali.

Rosario Petix lo ha vinto nella categoria Artistico-Culturale che premia coloro che si sono distinti nel campo delle arti, come pittura, scultura, musica, danza, teatro, cinema o letteratura. Nella pergamena del premio è stata anche evidenziata la motivazione che è stata inserita per Rosario Petix: “In riconoscimento per lo straordinario contributo profuso nell’arricchimento e nella promozione della cultura nella Città di Roma”.

Il Comitato dei membri della Giuria era composto da Mariano Angelucci (Consigliere Roma Capitale, Presidente XII Commissione – Turismo, Moda e Relazioni Internazionali), Diana Stefani (Presidente dell’Accademia per le Arti per le Scienze e per lo Sport e ambasciatrice del Telefono Rosa) e da Alessandro Alongi (Giornalista, Consigliere municipale e vice presidente del consiglio del XII Municipio di Roma. (foto Chiara Calabrò)