San Cataldo. Il sindaco di Olgiate Comasco ha incontrato il primo cittadino sancataldese

SAN CATALDO. Dopo che il sindaco Gioacchino Comparato, la settimana scorsa, era stato in visita ad Olgiate Comasco, il sindaco della cittadina lombarda, assieme ad una delegazione di Olgiate Comasco è stata ricevuta dal primo cittadino.

“È stata l’occasione per programmare nuove iniziative culturali da realizzare>, ha sottolineato il primo cittadino che ha aggiunto come ciò passerà attraverso la valorizzazione della Settimana Santa fino a nuove ed interessanti iniziative.

Nel corso dell’incontro, alla delegazione Olgiatese, è stata consegnata una copia del film “la leggenda del granchio d’oro” di Michele Falzone, che verrà proiettato ad Olgiate Comasco. Questa iniziativa, come altre, verranno destinate per la raccolta di fondi per la realizzazione di iniziative culturali sancataldesi in Lombardia.