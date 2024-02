Processo Montante, altri reati verso la prescrizione. D’Arrigo: “Alla data del 22 gennaio sarebbe giunta la prescrizione per Crocetta, l’ex leader degli industriali e Catanzaro”

Al maxi processo sul presunto “sistema Montante” che si celebra dinnanzi al tribunale di Caltanissetta il presidente Francesco D’Arrigo, a conclusione dell’udienza di oggi, ha comunicato che alla data del 22 gennaio sarebbe giunta la prescrizione per l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, l’ex leader degli industriali Antonello Montante e l’imprenditore agrigentino Giuseppe Catanzaro. I tre sono imputati nel secondo filone processuale. L’accusa che veniva mossa ai tre e’ di concorso in corruzione. Secondo la ricostruzione investigativa Crocetta avrebbe firmato incarichi a Linda Vancheri, Mariella Lo Bello, Dario Lo Bosco, Sebastiano Gurrieri ed Emanuele Nicolosi per assecondare “le richieste e gli interessi di Antonello Montante e Giuseppe Catanzaro”. In cambio l’ex presidente della Regione avrebbe ricevuto delle utilita’. Nelle prossime udienze i difensori dei tre imputati dovranno discutere sulla prescrizione.