Caltanissetta, i nisseni Eduardo Guido e Giulia Greco giurano alla Scuola Allievi della Polizia di Piacenza

Onore ed emozioni, ieri, per i nisseni Eduardo Guido e Giulia Greco che, tra gli Agenti del del 227° corso, hanno giurato alla Scuola Allievi della Polizia di Stato di Piacenza. Eduardo Guido è figlio del Sovrintendente della Polizia di Stato Alberto Guido, in servizio alla Questura di Caltanissetta; Giulia Greco è figlia dell’Ispettore della Polizia di Stato Roberto Orlando, anche lui in servizio alla Questura di Caltanissetta. Ad accompagnare Giulia anche lo zio Fabio Mairo, Ispettore della Polizia Penitenziaria in servizio a Caltanissetta.

I papà poliziotti hanno avuto il piacere di sistemare gli alamari ai propri figli. Un momento carico di emozione, durante il quale, con gli sguardi commossi, è stato fissato il simbolo che rappresenta l’impegno a servire e proteggere come Poliziotti. “Un grande in bocca al lupo a Giulia ed Eduardo, per la loro carriera nella Polizia di Stato, e complimenti ai genitori che hanno educato i figli ai valori della legalità.”