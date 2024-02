Ponte sullo Stretto, Schifani: “Farà crescere tutta l’economia della Sicilia Orientale”

“Siamo felici di essere qui per l’inaugurazione dell’anno accademico del nuovo rettore, siamo vicini anche a questa citta’ che e’ molto coinvolta nella realizzazione del ponte sullo Stretto, la Regione Sicilia fara’ la sua parte stanziando 1 miliardo e 300 milioni”.

Cosi’ il presente della Regione siciliana, Renato Schifani, a Messina, all’universita’, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico.

“Messina – ha aggiunto- sara’ interessata da nuove infrastrutture che la renderanno piu’ fruibile sotto il profilo della realta’ del nuovo ponte. Guardiamo alle nuove infrastrutture, non soltanto come ponte, ma anche a tutto il sistema infrastrutturale del territorio come Messina e Catania che si correleranno alla realizzazione del ponte in una funzione di crescita della nostra economia e delle nostre realta’ produttive”.