La Cooperativa nissena “Etnos” domenica protagonista su RaiTre a “O anche no”

Sarà trasmessa domenica 4 febbraio, con inizio alle ore 10:15, una nuova puntata del programma “O anche no”, trasmesso da Rai3 che vede tra i protagonisti la cooperativa sociale Etnos.

Il programma si occupa di raccontare la vita di un gruppo di ragazzi disabili tra aspettative e realizzazione personale: attese, conquiste, difficoltà e lavoro, amore, bullismo e speranze di giovani come gli altri.

A raccontare dei progetti di Etnos, della variegata e articolata attività della cooperativa, sul tema della disabilità il presidente Fabio Ruvolo accompagnato da Filippo Talluto, uno dei ragazzi attivamente impegnati nel progetto di Equo cream aut cafè (la gelateria che promuove l’inclusione lavorativa di soggetti fragili, soprattutto affetti dallo spettro autistico, valorizzando il territorio siciliano attraverso l’utilizzo di prodotti a chilometro zero realizzato in collaborazione con l’Asp2 Caltanissetta) e dalla madre Carmela Rosalinda (Meluccia) Di Marco.

“Tutto ciò che sta avvenendo è un miracolo che nasce dalla volontà di una cooperativa espressione di persone che guardano oltre e vogliono rappresentare per la nostra città, per la nostra terra un modello. Un modello che sia vera testimonianza, non solo di ideali o di principi astratti ma di azioni che rappresentino un cambiamento, una innovazione. Un modo diverso di guardare le disabilità attraverso la valorizzazione delle vere abilità e ciò determina il vero cambiamento”, afferma Fabio Ruvolo.