Roberto Hodl, 83 anni, è morto in ospedale dopo essere stato investito in piazza Leoni, il 4 febbraio scorso, da una microcar guidata da un sedicenne. Dopo l’incidente è stato ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia dove, giorno dopo giorno, il suo quadro clinico è peggiorato nonostante le cure dei medici.

Alla notizia della tragedia il padre del sedicenne, ora indagato per omicidio stradale, è andato a porgere le condoglianze alla famiglia dell’anziano.