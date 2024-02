Eccellenza. La Nissa a Geraci con l’obiettivo di un pronto ritorno alla vittoria in campionato

Si gioca domani pomeriggio con calcio d’inizio alle ore 15 Geraci – Nissa, gara valevole per la 20^ giornata del girone A del campionato di Eccellenza. Una partita che, per la Nissa, riveste un’importanza rilevante, dal momento che la squadra di Nicolò Terranova deve reagire alla sconfitta casalinga di una settimana prima incassata contro la Pro Favara.

In settimana la Nissa, che è prima con 3 punti di vantaggio sulla stessa Pro Favara, ha preparato come meglio non avrebbe potuto l’evento di domenica 4 febbraio. Lo ha fatto con umiltà, spirito di sacrificio e senza mai perdere di vista le ragioni del campo. Il Geraci non è uno squadrone di vertice, ma neanche una squadra da ultime posizioni. I madoniti sono una formazione molto insidiosa quando gioca tra le mura amiche.

A Geraci, tuttavia, la Nissa intende reagire e tornare alla vittoria in modo da conservare o aumentare il numero dei punti di vantaggio dallo stesso Pro Favara. Attesi oltre 150 tifosi nisseni per questa trasferta delicata. La formazione probabile della Nissa: Elezaj, Rossi, Scaletta, Privitera, Caccetta, Neri, Esposito, Caccetta, Agudiak, Pagano, Gueye.