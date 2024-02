Danza sportiva. Al MIDS/AICS tate medaglie ed affermazioni per i ballerini del New Planet Academy

CALTANISSETTA . Si è svolta Domenica 4 Febbraio la prima competizione di Danza Sportiva MIDS/AICS per il calendario sportivo 2024 denominata Coppa Sicilia.

A rappresentare la provincia di Caltanissetta è stata l’associazione sportiva New Planet Academy, scesa in campo con oltre 100 atleti a rappresentare le diverse categorie e classi. La competizione ha contato la presenza di numerosi club siciliani e Calabresi, di atleti provenienti dal nord Italia (Lombardia ed Emilia Romagna) e atleti provenienti dalla lontana Germania.

Ottimi piazzamenti per gli atleti dell’asd New Planet Academy sia nelle Danze a squadre che nella disciplina Solo Latin Style e danze in coppia:

Alla loro prima esperienza di pista i bambini dell’under 7 sono riusciti a conquistare un primo posto nel piccolo gruppo e un secondo posto nel gruppo danza; medaglia d’argento per l’under 9 con una coreografia dedicata al Brasile; argento e bronzo per i 2 gruppi dell’under 12 appartenenti rispettivamente alle sedi di Caltanissetta e San Cataldo; terzo e quarta posizione per gli atleti dell’under 16.

A rappresentare la categoria solo latin sono stati gli atleti Stefania Stroe appartenente alla 8/9 anni, portando a casa 2 medaglie d’oro nelle specialità Samba e Cha cha cha; seconda e terza posizione nella stessa categoria e specialità per l’atleta Russo Chantal; nella 10/11 anni (categoria più numerosa) l’atleta Russo Nicole entra in finale portando a casa due quarte posizioni in entrambe le specialità; a rappresentare la categoria 12/13 le atlete Corbo Marta e Zola Chiara posizionandosi in quarta e quinta posizione; 3 ori per Stefania Palmeri, insegnante della sede di San Cataldo, che si é voluta rimettere in gioco dopo aver partorito uno splendido bambino, e nonostante il poco allenamento é riuscita a conquistare il gradino più alto del podio nelle specialità Samba, Cha cha cha e Rumba nella categoria over17.

Splendide performance inoltre per le coppie delle Danze Latino Americane:

Medaglia d’oro per i piccoli atleti della 8/9 anni classe C Simone Grieco e Alessandra Porcello; oro anche per la 16/18 classe C rappresentata da Marco Lo Piano e Sophia Porcello; terza e quarta posizione rispettivamente per gli atleti Tomasella Francesco e Baglivo Francesca, Li Muti Christian e Vitale Ginevra nella categoria 10/11 classe C; Ottimi piazzamenti per le due coppie della 16/34 classe B unica, rappresentate da Roman Lombardo e Soleida Orlando, Federico Sillitti e Giusy Ninfosi classificandosi rispettivamente al primo e secondo posto, riuscendo a battere anche coppie straniere; ottima performance per gli atleti di punta dell’associazione Emanuel Orlando e Martina Cravagna, conquistando una sesta posizione nell’ambita classe A unica, scontrandosi anche con coppie di classe Internazionale.

Un fremito di emozioni in questa prima tappa di coppa campioni che ha presentato la nuova disciplina che mette in discussione la singola coppia in una vera e propria battaglia per il podio: la Urban Latin Battle, ideata dal maestro Nicola Baglivo, che ha visto prendere piede nella prima competizione con la rappresentanza di 8 coppie provenienti da tutta Italia. Anche gli atleti dell’asd New Planet Academy si stanno preparando costantemente per partecipare a questa ambita gara che si riproporrà Domenica 14 Aprile presso il palasport Don Pino Puglisi di Caltagirone.