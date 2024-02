Caltanissetta, sabato il trombettista Esteban Batallán al Margherita: il Conservatorio Bellini incontra la Città

Domani, 3 febbraio 2024, si terrà al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, il secondo appuntamento della stagione concertistica “Il Conservatorio incontra la Città” organizzato dal conservatorio statale di Musica “V. Bellini” di Caltanissetta.

Un appuntamento, anche per questa occasione e per tutti gli eventi in programma, è aperto a tutti coloro i quali vorranno partecipare e avrà un ingresso libero e gratuito.

Il concerto sarà tenuto dal Gruppo di Ottoni del “Bellini” diretto dal Maestro Gioacchino Giuliano, docente del conservatorio e già 1 tromba del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Ospite d’eccezione per questa occasione sarà il Maestro Esteban Batallan, 1 tromba solista della Chicago Symphony Orchestra, che si esibirà in veste di solista e con il Gruppo Ottoni.

Esteban Batallán rappresenta uno dei trombettisti più importanti del panorama artistico musicale internazionale.

Nel 2019 e’ stato nominato dal Maestro Riccardo Muti, prima tromba solista della Chicago Symphony Orchestra, dopo diverse esperienze nelle più prestigiose orchestre lirico-sinfoniche del mondo.

E’ stato tromba principale dell’orchestra Filarmonica di Hong Kong durante la stagione 2018-19, dell’orchestra della Città di Granada dal 2002 al 2018, tromba principale ospite nella Royal Symphony Orchestra di Siviglia dal 2010 al 2014 e dell’ Orchestra del Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala nel 2015 e nel 2018.

Fa collaborato, inoltre, con la Royal Concertgebouw di Amsterdam, la English Chamber Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, la Gstaad Festival Orchestra, la Basel Sinfonieorchester, la Houston Symphony e la Symphony Orchestra of India.

Nel campo dell’insegnamento, è stato per sedici anni professore presso la Joven Academia de la Orquesta Ciudad de Granada ed è stato professore ospite presso la Colburn School, il Conservatorio del New England, il Conservatorio di Parigi, la Vanderbilt University, l’Università dell’Illinois, Rice University, Università di Houston, e ha diretto gruppi di ottoni presso l’Orchestra giovanile nazionale di Spagna, l’Orchestra giovanile dell’Andalusia, l’Orchestra giovanile nazionale degli Stati Uniti, l’Accademia per le arti dello spettacolo di Hong Kong, l’Accademia e il festival musicale di Taipei, così come altri festival in giro per il mondo. È stato professore al Chicago College of Performing Arts della Roosevelt University dal 2020 al 2022.

Attualmente Esteban è membro del dipartimento di tromba della DePaul University e professore presso la Civic Orchestra di Chicago.

La stagione concertistica “Il Conservatorio incontra la città”, il cui direttore artistico è il Maestro Michele Mosa, è stata ideata come opportunità da donare ai cittadini per condividere la cultura musicale e la bellezza prodotta dai migliori talenti del Bellini e da ospiti esterni di grande spessore e respiro internazionale.

I prossimi appuntamenti, successivi a quello del 3 febbraio, sono:

16 Marzo: D’Ito at the Opera del Duo composto dal soprano Sakita Ito e il chitarrista Davide Sciacca.

6 aprile: Giovanni Puddo con il Recital di Chitarra “Avec et Sans paroles” –

11 maggio: Orchestra d’Archi con il Maestro preparatore Michele Mosa per un “Omaggio a J. S. Bach”.

I concerti si svolgeranno dalle ore 19.30 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.