Caltanissetta, Petrantoni e Bruzzaniti: “Intitolare una via o piazza al fondatore degli scout Lord Robert Baden Powell”

I Consiglieri Comunali del gruppo Fratelli d’Italia Salvatore Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti hanno presentato una mozione per chiedere intitolazione una via, strada o piazza a Lord Robert Baden Powell.

Una figura nota soprattutto attraverso il movimento che ha creato: lo scoutismo.

A oggi si tratta del movimento giovanile più numeroso al mondo e con la maggior diffusione territoriale ed è da più di 80 anni presente nella nostra città.

Attraverso la fantasia, il gioco, l’avventura la vita all’aria aperta, l’esperienza comunitaria, la progressiva ricerca di senso della vita e lo sviluppo della dimensione sociale e spirituale, lo scautismo risponde alle tante e autentiche domande dei giovani sulla vita e sul crescere in essa.

Lord Robert Baden Powell, B.-P per tutti gli scouts, nasce il 22 febbraio del 1857 a Londra e nella concretezza del suo linguaggio e delle sue intuizioni pedagogiche, aveva indicato in “quattro punti” i fondamenti del metodo scout: “formazione del carattere, abilità manuale, salute e forza fisica, servizio del prossimo”, qualità semplici, ma necessarie per formare un uomo libero ed un buon cittadino.

Il 22 Febbraio tutti gli scouts al mondo festeggiano il Thinking Day o Giornata del pensiero e come ogni anno anche i gruppi AGESCI della città ricorderanno il loro fondatore colorando di azzurro il centro storico di Caltanissetta.

I due consiglieri, considerata la vivace attività svolta dai gruppi Scouts dell’AGESCI che negli anni hanno sempre garantito grande opera di formazione per diverse generazioni di cittadini Nisseni nello spirito e con la guida del proprio fondatore, chiedono al Sindaco Roberto Gambino e alla sua giunta di avviare ogni utile e sollecita iniziativa finalizzata alla intitolazione di una Via, Strada o Piazza di Caltanissetta alla memoria di Lord Robert Baden Powell.